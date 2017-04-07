Расписание занятости ледовой арены в Пскове до 16 апреля
Опубликовано расписание занятости ледовой арены в Пскове с 10 по 16 апреля. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
10 апреля, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1(Робина, Цветкова)
12:30-13:30 – индивидуальные занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Хрипкова, Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
18:45-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
11 апреля, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея НП1/1 (Пузанов)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:15-13:15 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:30-14:30 – индивидуальные занятия с тренером
14:45-15:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов, Пузанов)
17:30-18:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Псков»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
12 апреля, среда
6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1 (Пузанов)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова, Хрипкова)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
17:00-18:30 - секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»
13 апреля, четверг
6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
Первенство Ассоциации Северо-Запада по фигурному катанию на коньках 2017 года
9:00-10:15 – юный фигурист, мальчики и девочки
10:15-12:15 – 3-й юношеский разряд, девочки, произвольная программа
12:15-12:45 – 3-й юношеский разряд, мальчики, произвольная программа
13:00-15:30 – 2-й юношеский разряд, девочки, произвольная программа
15:30-16:00 – 2-й юношеский разряд, мальчики, произвольная программа
16:15-17:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
17:30-18:30 – аренда льда
18:45-19:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
20:00-21:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
21:15-22:15 – тренировка ХК «Красный город»
22:30-23:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
14 апреля, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
Первенство Ассоциации Северо-Запада по фигурному катанию на коньках 2017 года
9:00-10:40 – 1-й юношеский разряд, девочки, произвольная программа
10:40-11:00 – 1-й юношеский разряд, мальчики, произвольная программа
11:15-13:45 – 2-й спортивный разряд, девушки, короткая программа
13:45-13:55 – 2-й спортивный разряд, юноши, короткая программа
14:10-16:15 – 1-й спортивный разряд, девушки, короткая программа
16:15-17:00 – 1-й спортивный разряд, юноши, короткая программа
17:15-18:15 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (Цветкова, Робина)
18:30-20:00 — секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
2245-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-1:00 — тренировка ХК «Звезда»
15 апреля, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
Первенство Ассоциации Северо-Запада по фигурному катанию на коньках 2017 года
8:15-11:35 – 2-й спортивный разряд, девушки, произвольная программа
11:35-11:45 – 2-й спортивный разряд, юноши, произвольная программа
12:00-14:00 –1-й спортивный разряд, девушки, произвольная программа
14:00-14:45 – 1-й спортивный разряд, юноши, произвольная программа
15:00-17:00 – КМС, девушки, короткая программа
17:15-18:15 – КМС, юноши, короткая программа
Чемпионат области по хоккею
18:30-19:30 – «Метеор» — «Звезда»
19:45-20:45 – «Барсы» — «Аванта-Остров»
20:45-21:00 — награждение победителей и призеров Первенства Псковской области по хоккею среди команд 2-го дивизиона
21:15-22:15 – тренировка ХК «Ганза»
22:30-00:00 - массовое катание (ночная дискотека 1час 30 минут по цене 1 часа)
16 апреля, воскресенье
7:30-8:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
Первенство Ассоциации Северо-запада по фигурному катанию на коньках 2017 года
9:00-11:20 – КМС, девушки, произвольная программа
11:35-12:45 – КМС, юноши, произвольная программа
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
14:45-15:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
16:00-17:00 – массовое катание
17:15-18:15 - массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:30-19:30 – «Метеор-Пыталово» — «Красный город»
19:45-20:45 – «Медведи» — «Псков»
21:00-22:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:15-23:15 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь».