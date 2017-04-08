Виртуальную выставку «Лоскутная живопись» открыл Пушкинский заповедник

14:10, 08 апреля 2017, ПАИ

С экспонатами выставки «Лоскутная живопись», которая работает в Государственном музее А. С. Пушкина «Михайловское», теперь могут познакомиться интернет-пользователи. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Виртуальная экспозиция размещена на официальном сайте музея. Версия, рассчитанная на вход со стационарного компьютера, предполагает просмотр в разных режимах («перелистывание» вручную, слайд-презентация, полноэкранный режим, многократное увеличение и так далее). Версия для пользователей мобильных устройств рассчитана на меньший трафик и представляет собой ряд изображений, каждое из которых можно увеличить одним кликом.

Лидия Токарева напомнила, что выставка «Лоскутная живопись» была открыта в музее в день 95-летия со дня создания заповедника «Пушкинский уголок» 17 марта 1922 года. На ней представлены порядка 30 текстильных картин, панно, покрывал, выполненных мастерицами из квилт-студии «Гатчина», ряд из них — по видам псковских пушкинских мест. «Это далеко не первая виртуальная экспозиция на сайте заповедника», - заметила она.

Кроме того, музейщики предлагают «дистанционным посетителям» прогулки как по многочисленным выставочным залам заповедника, так и по мемориальным усадьбам «Михайловского» и территории Святогорского монастыря, где находится могила А.С. Пушкина.