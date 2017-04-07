На трассе Псков – Великие Луки мужчина уснул за рулём и оказался в больнице
8 апреля на трассе Псков - Великие Луки в ДТП попал автомобиль «Рено». Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», мужчина уснул за рулем, в результате чего машина угодила в кювет.
Очевидец отметил, что водителю потребовалась помощь медиков, автомобиль восстановлению не подлежит.
Кроме того, сегодня в деревне Зубово Псковского района столкнулись два легковых автомобиля. Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС.