0
19:31
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
17:47
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
12:12
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
09:56
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
09:03
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Еще новости
Происшествия

На трассе Псков – Великие Луки мужчина уснул за рулём и оказался в больнице

8 апреля на трассе Псков - Великие Луки в ДТП попал автомобиль «Рено». Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», мужчина уснул за рулем, в результате чего машина угодила в кювет.

Фото из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

Очевидец отметил, что водителю потребовалась помощь медиков, автомобиль восстановлению не подлежит.

Фото из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

Кроме того, сегодня в деревне Зубово Псковского района столкнулись два легковых автомобиля. Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
07 апреля 2017
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы 6
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
07 апреля 2017
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
07 апреля 2017
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
07 апреля 2017
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела 18
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом
07 апреля 2017
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом 4
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
05 апреля 2017
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти

Идет загрузка...