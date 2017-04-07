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Виталий Мутко: Часть ресурсов после чемпионата мира нужно направить на строительство стадионов, как в Пскове

Часть ресурсов, которые высвободятся после чемпионата мира 2018-го года, нужно направить в регионы для строительства небольших стадионов, как в Пскове. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко, сообщает портал «Матч».

Говоря о стратегии развития футбола на ближайшие годы, В. Мутко отметил, что она немного изменилась в соответствии с документами министерства спорта. Он обозначил три положения: дорожная карта (что и в какие сроки делать), система управления реализации стратегии, публичные обязательства на будущее.

По словам главы РФС, этот документ будет передан в Министерство спорта. «После этого он станет общенациональным, и отвечать за его реализацию будем не только мы, но и субъекты РФ. Без поддержки государства нам не обойтись», - сказал он.

Виталий Мутко также добавил: «Структура стратегии не отступает от того, что мы с вами обсуждали раньше. Мы сделали глубокий анализ проблем российского футбола. Четко обозначены цели и задачи, так называемый «обзор будущего». Приоритет – сборные команды страны, профессиональный футбол, подготовка резерва и массовый футбол. В рамках подготовки к чемпионата мира построим 200 спортивных объектов, из них 12 стадионов и 101 тренировочное поле».

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