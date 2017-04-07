СМИ сообщили об аресте замдиректора музея «Петергоф» по «делу реставраторов»

15:39, 08 апреля 2017, ПАИ

Суд отправил под домашний арест заместителя директора ГМЗ «Петергоф» Виктора Сорокина. Он обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на музей-заповедник. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно агентству, вечером 7 апреля судья Петродворцового суда Наталья Копенкина удовлетворила ходатайство следователя ФСБ о помещении 58-летнего Сорокина под домашний арест до 7 июня 2017 года. Ему запрещено пользоваться Интернетом, телефоном, общаться (кроме жены, медиков и близких родственников), разрешены двухчасовые прогулки. Такая мера пресечения связана с заболеванием Сорокина, запрещающим содержать его под стражей.

Виктор Сорокин в должности заместителя директора Елены Кальницкой формально отвечает за техническое обеспечение «Петергофа», но фактически курировал и исполнение государственных контрактов, имея при этом среднее специальное образование, отмечает источник.

По его данным, следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по статье 160 УК – «Растрата в особо крупном размере» – еще 10 октября 2016 года. Оно связано с государственным контрактом на выполнение работ, которые принял и презентовал бывший замминистра культуры Григорий Пирумов – действующий фигурант «дела реставраторов».

Напомним, 15 марта 2016 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры Российской Федерации и ряда предпринимателей (включая замминистра, статс-секретаря министерства Григория Пирумова), подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Речь идёт о хищении крупных бюджетных траншей, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости и Псковского академического драмтеатра и других подобных объектов в регионах страны.