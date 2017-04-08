Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове

16:55, 08 апреля 2017, ПАИ

Командиры подразделений ВДВ углубленно изучают иностранные языки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

К концу 2017 года в Воздушно-десантных войсках России появятся еще около 100 офицеров, которые будут в совершенстве владеть одним или несколькими иностранными языками. Для повышения качества языковой подготовки десантников проводятся специальные курсы по углубленному изучению иностранного языка. Занятия проходят с офицерами соединений ВДВ, дислоцирующихся в Новороссийске, Пскове, Иваново, Туле, Ульяновске, Камышине, Улан-Удэ и Уссурийске.

В течение текущего года с командирами разведывательных и миротворческих подразделений проходят занятия по лингвистической подготовке. Длительность курсов составляет от одного до десяти месяцев, в зависимости от первоначальной подготовленности обучаемых. Занятия также проводятся в лингвистическом центре Военного университета Минобороны России, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».