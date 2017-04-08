0
12:45
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
23:34
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
13:16
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
17:23
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
13:24
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
18:04
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
17:04
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Спектакль «Три медведя» покажет юным псковичам театр кукол

9 апреля в 12:00 в Псковском театре кукол состоится показ спектакля «Три медведя» режиссёра Александра Заболотного. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы театра в соцсети "ВКонтакте"

«Смешная и, вместе с тем, трогательная, поучительная, история про городскую девочку Машу и трех очень воспитанных и интеллигентных медведей. Малыши вместе с Машенькой, её бабушкой и дедушкой побывают в самой чаще леса и заглянут в настоящую медвежью избушку. Сюжет этой сказки никого не оставит равнодушным. Сказка ложь, да в ней намек…» - говорится в анонсе.

Цена билета на представление составляет 100 - 200 рублей. Ограничение по возрасту: 3+.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
05 апреля 2017
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 8
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
02 апреля 2017
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году 3
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
31 марта 2017
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии 2
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
30 марта 2017
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста 5
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2017
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы

Идет загрузка...