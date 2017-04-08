Спектакль «Три медведя» покажет юным псковичам театр кукол

16:39, 08 апреля 2017, ПАИ

9 апреля в 12:00 в Псковском театре кукол состоится показ спектакля «Три медведя» режиссёра Александра Заболотного. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Смешная и, вместе с тем, трогательная, поучительная, история про городскую девочку Машу и трех очень воспитанных и интеллигентных медведей. Малыши вместе с Машенькой, её бабушкой и дедушкой побывают в самой чаще леса и заглянут в настоящую медвежью избушку. Сюжет этой сказки никого не оставит равнодушным. Сказка ложь, да в ней намек…» - говорится в анонсе.

Цена билета на представление составляет 100 - 200 рублей. Ограничение по возрасту: 3+.