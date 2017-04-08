Красноярский симфонический оркестр выступит в Пскове 11 апреля

17:21, 08 апреля 2017, ПАИ

11 апреля в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры РФ. В программе: концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром, Симфония №3 Брамса. Солист – скрипач Павел Милюков (Москва), дирижёр - Владимир Ланде.

Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнёв, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.

За время существования оркестр выступал на лучших концертных площадках страны и за рубежом (Нидерланды, Швейцария, Югославия, Эстония, Южная Корея, Чили, Уругвай, Аргентина, Перу).

В 1993 году оркестру было присвоено звание «Академический», а в 2009 году он получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

В 2015-м оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.

Добавим, цена билета на концерт составляет от 300 до 700 рублей.