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Культура

9 млн рублей получил «Союзмультфильм» на погашение долгов перед авторами

Студия «Союзмультфильм» получила девять миллионов рублей для погашения задолженности перед авторами за последние два года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии, эти деньги выделил Национальный фонд поддержки правообладателей при содействии Российского союза правообладателей (РСП).

8 апреля, в День российской анимации, состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского с мультипликаторами студии «Союзмультфильм».  Стороны обсудили вопросы развития российской анимации, повышения эффективности работы студии, развития коммерческой анимации, привлечения инвесторов, а также сотрудничество с российскими и зарубежными студиями и многое другое.

Также в ходе встречи были достигнуты договоренности по урегулированию финансово-правовых отношений между «Союзмультфильмом» и РСП. На заседании присутствовали председатель правления студии Юлиана Слащева и гендиректор РСП Андрей Киричевский.

«Союзмультфильмом» получен первый транш от РСП за частное копирование аудиовизуальных произведений, созданных на студии. Кроме того, Национальный фонд поддержки правообладателей при участии РСП также перечислил студии финансовую помощь. Полученные средства общим объемом девять миллионов рублей будут направлены на погашение сформировавшейся за два последних года задолженности перед авторами», — сообщила пресс-служба студии.

 

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