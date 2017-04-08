Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России»

18:10, 08 апреля 2017, ПАИ

8 апреля прошли первые дебаты участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в мероприятии приняли участие 5 человек.

Участниками дебатов стали начальник управления ПФР в городе Пскове и Псковском районе Алексей Ерёмин, учитель школы № 24 Ольга Замирская, директор православной школы регентов Жанна Иванова, генеральный директор ООО «Версаль&К» Иван Мешков и директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

Для первых дебатов были предложены две темы: «Инфраструктура и ЖКХ» и «Экология и защита окружающей среды». Темы, по которым проводятся дебаты, поддержали жители Пскова. Свои пожелания по этому вопросу они оставляют во время интернет-голосования в группах «Единой России» в социальных сетях Facebook» и VKontakte.

По регламенту на своё представление и озвучивание позиции участнику дебатов давалось три минуты и две – на заключительное слово. Вопросы выступающему могли задавать члены групп поддержки оппонентов, а также все присутствующие на мероприятии псковичи.

В число актуальных проблем, обозначившихся в процессе дебатов, вошли те, которые связаны с содержанием общедомового имущества в многоквартирных домах, особенно в общежитиях; взаимоотношениями собственников с управляющими компаниями; переработкой ТБО; организацией парковок на придомовых территориях; ремонтом дорог, тротуаров и обустройством парковых зон.

В частности, Любовь Николаева отметила: «Очень бы хотелось, чтобы все, кто принял решение участвовать во внутрипартийном предварительном голосовании и те, кто идёт на выборы не от партии, осознали меру ответственности перед жителями Пскова. Мало быть просто приличным человеком, надо быть грамотным и компетентным специалистом по многим вопросам. Очень важно уметь работать в команде, аргументированно отстаивать свою позицию, при этом уметь находить баланс общественного интереса, возможностей бюджета и приоритета, касающегося временного фактора и других сфер».

В свою очередь другой участник дебатов Алексей Ерёмин сказал: «Считаю, что при принятии решений, касающихся строительства, изменения инфраструктуры, ремонта, организации работы социальных объектов, органы местного самоуправления обязаны наиболее полно учитывать мнения и предложения граждан, которые проживают на конкретной территории. Любые проекты требуют общественного обсуждения, компетентного расчёта и качественного исполнения».

Добавим, дебаты можно наблюдать в онлайн-режиме на сайте «Одноклассники» и на сайте «Предварительного голосования».

Напомним, что 9 апреля участниками дебатов предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты ПГД станут директор ООО «Региональный Экологический Проект» Владимир Афанасьев, ведущий специалист Управления обеспечения деятельности в ЧС Владимир Воробьев, менеджер отдела развития АО «Дикси ЮГ» Александр Скала, директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ольга Федорова и временно исполняющий обязанности руководителя Псковского регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин.

Дебаты пройдут в 11:00 и 13:00 в лицее экономики и основ предпринимательства № 10 по адресу: улица Юбилейная, 67 а.