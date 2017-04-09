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Общество

День памяти Матроны Солунской отмечается сегодня

Сегодня, 9 апреля, по народному календарю отмечается день Матроны Солунской, которая жила в Салониках в III-IV веках и была рабыней иудейки Павтилы. Об этом сообщает портал calend.ru.

Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.

В русском народе Матрёне (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню возвращались домой из тёплых краев.

В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Руси знали множество блюд из репы: её фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».

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