День войск ПВО празднуется сегодня в России

11:55, 09 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 апреля, в России празднуется День войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник был установлен согласно Указу Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»

Выбранная дата праздника связана с тем, что в апреле принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО нашего государства, организационной структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития.

История противовоздушной обороны, как особого вида вооруженной поддержки в защите государства, насчитывает уже несколько десятилетий. В декабре 1914 года для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами появились первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками.