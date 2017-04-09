Ученые рассказали о пользе шампанского

Учёные выяснили, что польза от бокала шампанского сравнима для человеческого организма с пользой от прогулки на свежем воздухе.

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня», эксперты обнаружили, что после выпитого бокала шампанского человеческий мозг насыщается кислородом, количество которого сравнимо с полученным при прогулке.

По словам специалистов, игристое вино улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы человека и снижает кровяное давление. Кроме того, входящие в его состав полифенолы способны омолодить организм.