Россияне любят кошек больше, чем кто-либо в мире
В России самая большая доля владельцев котов в мире, сообщает Republic со ссылкой на новое исследование Dalia Research.
Согласно данным исследования, у 59% россиян дома есть минимум один кот, а у 18% — два или больше.
«Главное оружие кошек — круглая фронтально ориентированная и не по-звериному плоская мордочка с маленьким ротиком,аккуратным носиком и огромными глазищами», — объясняет ученый секретарь Психологического института РАО Галина Шукова. — «На этот искусно сделанный природой стимул взрослый человек реагирует однозначно: «включает» любовь».