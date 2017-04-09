Россияне любят кошек больше, чем кто-либо в мире

09:15, 09 апреля 2017, ПАИ

В России самая большая доля владельцев котов в мире, сообщает Republic со ссылкой на новое исследование Dalia Research.

Согласно данным исследования, у 59% россиян дома есть минимум один кот, а у 18% — два или больше.

«Главное оружие кошек — круглая фронтально ориентированная и не по-звериному плоская мордочка с маленьким ротиком,аккуратным носиком и огромными глазищами», — объясняет ученый секретарь Психологического института РАО Галина Шукова. — «На этот искусно сделанный природой стимул взрослый человек реагирует однозначно: «включает» любовь».