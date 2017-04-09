0
14:00
Робота научили наносить удары ножом
11:55
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09:45
Вербное Воскресенье наступило сегодня
16:55
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
13:47
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
12:45
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
10:13
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Еще новости
Общество

Россияне любят кошек больше, чем кто-либо в мире

В России самая большая доля владельцев котов в мире, сообщает Republic со ссылкой на новое исследование Dalia Research.

Согласно данным исследования, у 59% россиян дома есть минимум один кот, а у 18% — два или больше.

«Главное оружие кошек — круглая фронтально ориентированная и не по-звериному плоская мордочка с маленьким ротиком,аккуратным носиком и огромными глазищами», — объясняет ученый секретарь Психологического института РАО Галина Шукова. — «На этот искусно сделанный природой стимул взрослый человек реагирует однозначно: «включает» любовь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Робота научили наносить удары ножом
09 апреля 2017
Робота научили наносить удары ножом
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09 апреля 2017
День войск ПВО празднуется сегодня в России
Вербное Воскресенье наступило сегодня
09 апреля 2017
Вербное Воскресенье наступило сегодня
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
08 апреля 2017
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
08 апреля 2017
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
08 апреля 2017
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
07 апреля 2017
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности 3

Идет загрузка...