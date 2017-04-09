Ученые: Религиозная принадлежность не влияет на успеваемость

09:30, 09 апреля 2017, ПАИ

Учёные-социологи шотландской образовательной платформы IPPR Scotland заявили, что принадлежность школьников к религии не влияет на их оценки. Как сообщает stv.tv, это выяснилось в ходе исследования успеваемости учащихся в двух видах школ в Шотландии — религиозных и не религиозных.

Например, в религиозных школах количество грамотных и ребят с математическим складом ума составляет 58,81%, а в обычных - 59,64%.

Число учащихся, которые после окончания средней школы сдают экзамены по трём и более предметам (чем больше количество и выше оценка этих предметов, тем выше вероятность успешного поступления в вуз), в обоих типах учебных заведений также не сильно отличается: в конфессиональных школах оно составляет 45,37%, а в обычных - 45,96%.