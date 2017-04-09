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Общество

Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартовал в Ваулиных горах

Сегодня, 9 апреля, в Ваулиных горах (Псковский район) стартовал первый этап Открытого личного Чемпионата и Первенства Псковской области по мотокроссу 2017 года, посвященный 90-летию ДОСААФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

В соревнованиях примут участие около 100-110 спортсменов со всего Северо-Западного федерального округа, а также из Тверской и Московской областей, Белоруссии, Эстонии и Латвии. Протяженность трассы составляет 1 тысячу 700 метров. 

Награждение победителей состоится в 19:00.

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