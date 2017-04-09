Сотрудники псковского МЧС напоминают о профилактике укусов клещей

10:03, 09 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Управления МЧС России по Псковской области напоминают о профилактике укусов клещей, при походе в лес. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, клещ может напасть на человека в лесу, попасть в дом вместе с принесенными из парка ветками, грибами, цветами. «Эти коварные членистоногие могут пробраться в Вашу квартиру на шерсти собаки, с которой Вы периодически гуляете на улице. Отсюда недалеко и до того, что насекомое укусит и Вас», - добавили в пресс-службе.

Чаще всего нападениям клещей подвергаются дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожностей.

При походе в лес необходимо:

- выбирайть одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;

- обязательно надеть брюки и заправить их в высокие сапоги;

- надеть головной убор;

- выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить насекомое;

- обработайте одежду противоклещевым репеллентом;

- смазать кожу шеи и кистей камфорным или мятным маслом;

- периодически осматривать в лесу свою одежду и следующие части тела: шею, подмышки, паховую область, ушные раковины, так как в этих местах кожа наиболее и тонкая, клещ чаще всего присасывается именно здесь;

- передвигаясь по лесу, остерегаться высокой травы и кустарников.