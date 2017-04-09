0
14:00
Робота научили наносить удары ножом
11:55
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09:45
Вербное Воскресенье наступило сегодня
16:55
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
13:47
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
12:45
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
10:13
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Еще новости
Общество

Китайские ученые создадут мощный самообучающийся процессор

Китайская академия наук потратит 10 млн юаней ($1,4 млн) на исследование и создание процессора, способного к глубокому самообучению Cambrian Period («Кембрийский период»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам ученых, процессор позволит имитировать работу нервных клеток человеческого организма.

«Процессор Cambrian Period по производительности не будет уступать AlphaGo, но при этом он станет более компактным и менее энергозатратным», - приводит агентство слова руководителя программы Чэнь Юньцзи. При этом он не уточнил, сколько времени потребуется на реализацию проекта.

Программа AlphaGo, разработанная принадлежащей корпорации Google компанией DeepMind, выиграла первую серию игр против одного из сильнейших мастеров по логической настольной игре го - корейца Ли Седоля (второе место в мире по количеству международных титулов).

AlphaGo использует так называемые «сети значений» для оценки положения фигур на доске и «сети правил» для выбора ходов. Программа обучается игре, анализируя известные партии, а также путем проб и ошибок, играя в одиночку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Робота научили наносить удары ножом
09 апреля 2017
Робота научили наносить удары ножом
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09 апреля 2017
День войск ПВО празднуется сегодня в России
Вербное Воскресенье наступило сегодня
09 апреля 2017
Вербное Воскресенье наступило сегодня
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
08 апреля 2017
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
08 апреля 2017
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
08 апреля 2017
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
07 апреля 2017
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности 3

Идет загрузка...