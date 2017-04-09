Китайские ученые создадут мощный самообучающийся процессор

10:13, 09 апреля 2017, ПАИ

Китайская академия наук потратит 10 млн юаней ($1,4 млн) на исследование и создание процессора, способного к глубокому самообучению Cambrian Period («Кембрийский период»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам ученых, процессор позволит имитировать работу нервных клеток человеческого организма.

«Процессор Cambrian Period по производительности не будет уступать AlphaGo, но при этом он станет более компактным и менее энергозатратным», - приводит агентство слова руководителя программы Чэнь Юньцзи. При этом он не уточнил, сколько времени потребуется на реализацию проекта.

Программа AlphaGo, разработанная принадлежащей корпорации Google компанией DeepMind, выиграла первую серию игр против одного из сильнейших мастеров по логической настольной игре го - корейца Ли Седоля (второе место в мире по количеству международных титулов).

AlphaGo использует так называемые «сети значений» для оценки положения фигур на доске и «сети правил» для выбора ходов. Программа обучается игре, анализируя известные партии, а также путем проб и ошибок, играя в одиночку.