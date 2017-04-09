Псковичи навели порядок на городских территориях

10:36, 09 апреля 2017, ПАИ

8 апреля, в субботу, жители Пскова вышли на весенние субботники по уборке территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так жители Овсище провели субботу за уборкой территории пляжа микрорайона. В акции приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Григорий Стороненков, более 20 учащихся школы №3 под руководством директора Александра Дедова, активисты района.

Уже к 12:00 подход к берегу, ручей и сам пляж были очищены от мусора, отходы собраны в большие мешки. Управление городского хозяйства администрации Пскова взяло на себя организацию вывоза мусора. Кроме того, псковичи по традиции во время субботника покрасили скамейки и качели, обновили деревянную дорожку, ведущую по заболоченной территории к береговой линии.

В этот же день в порядок был приведен противоположный берег реки у моста имени А. Невского возле лодочных гаражей. На уборку вышли члены гаражного кооператива.

Накануне в уборке городских территорий приняли участие сотрудники аппарата Псковской городской Думы. Они навели порядок между зданием ПГД и домом №16 по улице Некрасова.

Сотрудники Управления строительства и капитального ремонта администрации муниципалитета и Стройтехнадзора навели порядок на зеленой зоне по улице Р. Люксембург от дома №12 до дома №18-а. На территории собрали около 50 кг бытового мусора и прошлогодней листвы.