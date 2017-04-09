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Общество

Жившую с обезьянами девочку нашли в Индии

Полиция в северной Индии пытается установить личность девочки, которая жила вместе со стаей обезьян в лесах штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

По имеющимся данным, девочке от 8 до 10 лет. Ее нашли несколько недель назад в лесу, и она не умеет разговаривать.

Как рассказали врачи, она общается с помощью знаков и жестов, характерных для обезьян. Когда стражи порядка нашли девочку, она находилась среди обезьян и играла с ними, имитируя поведение животных.

Впервые ребенка в стае обезьян заметили жители деревни близ природного заповедника Катарниагхат у границы с Непалом и сообщили об этом полиции. Как рассказал Би-би-си представитель полиции Суреш Ядав, животные атаковали полицейских, когда те попытались забрать ребенка.

Со слов врачей, девочка была истощена, а на теле у нее были травмы. Первое время она не могла сидеть на месте и все время ходила на четвереньках и кричала. Девочку планируют передать социальным службам, которые должны будут позаботиться о ее обучении и социализации.

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