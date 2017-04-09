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Общество

В Японии появился сервис «молчаливого» такси

В японском городе Киото компания Miyako Taxi запустила сервис «молчаливого» такси. Его особенность заключается в том, что водителям запрещено вести разговоры с клиентом. Об этом пишет издание bit.ua.

 «Сейчас сервис находится на этапе тестирования. Наша цель — создать внутри автомобиля атмосферу, которая была бы наиболее комфортной для пассажира. Потому мы не разрешаем нашим водителям разговаривать», — отметили в компании.

Внутри машины висит специальное напоминание, а в остальном такие такси ничем не отличаются от других служб. За время поездки водители могут только поздороваться, подтвердить маршрут или же начать разговор в экстренных случаях. Но пассажиров эти запреты не касаются.

Пока что на дорогах Киото можно встретить лишь 10 таких такси, хотя в автопарке компании их 354.

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