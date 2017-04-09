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Общество

Матч «Псков-747» - «Динамо-Санкт-Петербург» пройдет сегодня в северной столице

Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Псков-747» в первенстве России Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сыграет с командой «Динамо-Санкт-Петербург». Об этом сообщается на сайте псковского футбольного клуба.

Для псковичей эта игра станет первой гостевой в весеннем отрезке сезона-2016-2017.

Матч начнется в 15.00 на стадионе «Нова Арена». На сайте ФК «Псков-747» можно будет смотреть прямую трансляцию встречи.

Напомним, что в первом круге, в Пскове, была зафиксирована ничья – 1:1.

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