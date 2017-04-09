Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов

11:39, 09 апреля 2017, ПАИ

Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам сотрудников полиции, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо привязывать свой велосипед специальными тросами, велозамками и цепочками «Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - рассказали в ведомстве.

При угоне велосипеда, необходимо запомнить точное время и адрес места, где произошла кража, и позвонить в полицию по номеру 02.