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Общество

Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов

Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам сотрудников полиции, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо привязывать свой велосипед специальными тросами, велозамками и цепочками «Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - рассказали в ведомстве.

При угоне велосипеда, необходимо запомнить точное время и адрес места, где произошла кража, и позвонить в полицию по номеру 02. 

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