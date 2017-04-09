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Общество

NASA проведет прямую трансляцию солнечного затмения

21 августа 2017 года состоится солнечное затмение, которое будут показывать в прямом эфире с высоты 30 км над Землей. Прямая трансляция на такой высоте будет проходить впервые. Об этом пишет портал bit.ua.

Видеоплатформа Stream сделает это благодаря сети из более чем 50 высотных аэростатов с прикрепленным к ним видеооборудованием.

Космические солнечные обсерватории и связанные с Землей телескопы обеспечат дополнительное оборудование для всестороннего освещения одного из главных астрономических событий года. В Stream предвещают, что это затмение вызовет больший интерес, чем высадка на Марс марсохода Curiosity в 2012 году. Тогда за ней наблюдали более 100 млн зрителей. Они назвали этот стрим Megastream из-за множества платформ, которые будут использовать для трансляции события.

По словам директора по маркетингу Stream Вилла Джеймисона, всего будет 57 команд, запускающих высотные шары из разных мест, чтобы обеспечить наилучшие виды солнечного затмения.

Это первый совместный проект Stream и NASA. Университеты и научные организации в США вызвались сотрудничать с NASA в запуске высотных аэростатов в рамках подготовки к стриму. Стоимость проекта составила $4 тыс., что включает в себя все оборудование - от воздушного шара до наземной станции.

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