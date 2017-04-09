0
14:00
Робота научили наносить удары ножом
11:55
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09:45
Вербное Воскресенье наступило сегодня
16:55
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
13:47
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
12:45
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
10:13
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Еще новости
Общество

Россияне стали чаще путешествовать внутри страны

За последние три года у граждан России значительно вырос спрос на перелеты внутри страны. Об этом сообщили представители крупнейших туристических онлайн-сервисов, передает RT.

В 2016 году самым популярным направлением стала Москва, следом за ней - Симферополь и Сочи. По словам представителей компании, в первом квартале 2017 года россияне больше путешествовали внутри страны.

Как заявили в Аviasales, доля продаж билетов выросла с 56% в 2013 году до 73% в 2016 году. У Skyscanner в 2013 году спрос на билеты по России составлял всего 35%. В прошлом году этот показатель поднялся до отметки в 56%. Таким образом, за три года интерес российских путешественников к поездкам внутри страны вырос в полтора раза.

В обеих компаниях также отмечают преобладание спроса на полёты по России и в первые три месяца 2017 года. Так, в Аviasales доля приобретённых билетов на внутренние рейсы составила 75%, а в Skyscanner - 53%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Робота научили наносить удары ножом
09 апреля 2017
Робота научили наносить удары ножом
День войск ПВО празднуется сегодня в России
09 апреля 2017
День войск ПВО празднуется сегодня в России
Вербное Воскресенье наступило сегодня
09 апреля 2017
Вербное Воскресенье наступило сегодня
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
08 апреля 2017
Курсы по углубленному изучению иностранного языка проводятся для десантников в Пскове
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
08 апреля 2017
До 13 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 9 апреля
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
08 апреля 2017
Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
07 апреля 2017
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности 3

Идет загрузка...