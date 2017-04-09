Россияне стали чаще путешествовать внутри страны

13:06, 09 апреля 2017, ПАИ

За последние три года у граждан России значительно вырос спрос на перелеты внутри страны. Об этом сообщили представители крупнейших туристических онлайн-сервисов, передает RT.

В 2016 году самым популярным направлением стала Москва, следом за ней - Симферополь и Сочи. По словам представителей компании, в первом квартале 2017 года россияне больше путешествовали внутри страны.

Как заявили в Аviasales, доля продаж билетов выросла с 56% в 2013 году до 73% в 2016 году. У Skyscanner в 2013 году спрос на билеты по России составлял всего 35%. В прошлом году этот показатель поднялся до отметки в 56%. Таким образом, за три года интерес российских путешественников к поездкам внутри страны вырос в полтора раза.

В обеих компаниях также отмечают преобладание спроса на полёты по России и в первые три месяца 2017 года. Так, в Аviasales доля приобретённых билетов на внутренние рейсы составила 75%, а в Skyscanner - 53%.