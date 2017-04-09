Робота научили наносить удары ножом

14:00, 09 апреля 2017, ПАИ

Австралийские и бразильские ученые создали робота, способного наносить различные виды ножевых ранений, с целью повысить точность криминалистических исследований.

В работе, опубликованной в журнале Forensic Science International, ученые рассказывают о том, что реконструкция типа холодного оружия и характера удара им по форме разреза одежды и раны играет ключевую роль в расследовании соответствующих преступлений. По их словам, в настоящее время реконструкцию чаще всего проводят, имитируя атаку на модели силами человека, вооруженного разными видами ножей. Точность подобного воспроизведения не всегда бывает удовлетворительной.

Чтобы автоматизировать и стандартизировать процесс реконструкции, сотрудники Сиднейского технологического института, Австралийской федеральной полиции и Университета Санта-Крус-ду-Сула разработали робота, который способен наносить удары любыми типами ножей.

Стационарное устройство оснащено пневматическим актуатором, который обладает настраиваемой силой удара до 221 ньютона. Конструкция держателя для ножа позволяет ему отклоняться на 23 градуса вверх и вниз от горизонтальной плоскости, а также поворачиваться в стороны на 30 градусов. Робота, под управлением микроконтроллера, можно запрограммировать на 60 различных позиций атаки.

В ходе экспериментов с четырьмя типами ножей и девятью углами ударов устройство продемонстрировало характер повреждения тканей из различных материалов. При повторных атаках робот показал высокую точность воспроизведения: максимальное отклонение по горизонтальной и вертикальной осям составило менее 1,0 и 2,3 миллиметра соответственно.