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Мария Захарова поздравила православных россиян с Вербным воскресеньем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила православных с днем Входа Господня в Иерусалим, более известном как Вербное воскресенье. Она опубликовала поздравление на своей странице в Facebook. 

Дипломат встретила праздник в подмосковном храме в деревне Вертлино. Она отметила, что ещё 10 лет назад на этом месте были руины, а теперь кипит жизнь.

«Церковь в Вертлине. Ещё 10 лет назад здесь были руины, земля доходила до окон, купола валялись на земле. Сегодня это центр жизни во всех смыслах этого слова. С праздником, с Вербным воскресеньем!» — написала Мария Захарова.

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