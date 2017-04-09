Мария Захарова поздравила православных россиян с Вербным воскресеньем

13:39, 09 апреля 2017, ПАИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила православных с днем Входа Господня в Иерусалим, более известном как Вербное воскресенье. Она опубликовала поздравление на своей странице в Facebook.

Дипломат встретила праздник в подмосковном храме в деревне Вертлино. Она отметила, что ещё 10 лет назад на этом месте были руины, а теперь кипит жизнь.

«Церковь в Вертлине. Ещё 10 лет назад здесь были руины, земля доходила до окон, купола валялись на земле. Сегодня это центр жизни во всех смыслах этого слова. С праздником, с Вербным воскресеньем!» — написала Мария Захарова.