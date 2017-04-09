В России разработали семейство малых подлодок «Пиранья»

17:44, 09 апреля 2017, ПАИ

Российское конструкторское бюро «Малахит» разработало новое семейство малых подводных лодок водоизмещение от 220 до 950 тонн. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель генерального директора бюро Николай Новоселов.

По его словам, новые корабли разработаны по модернизированному проекту «Пиранья», основанному на одноименном советском проекте малых подлодок.

Такие подлодки способны участвовать в диверсионных операциях, когда бывает необходимо незаметно подойти как можно ближе к объектам противника и нанести по ним торпедный удар или высадить десант.

По словам Новоселова, подводные лодки модернизированного проекта могут быть вооружены торпедами калибра 400 и 533 миллиметра и крылатыми ракетами, включая ракеты комплекса «Калибр». Кроме того, некоторые подводные лодки семейства смогут скрытно устанавливать мины. Корабли будут способны развивать скорость 15-20 узлов.

Новые подлодки будут предлагаться иностранным покупателям, российские военные интереса к проекту не проявляют.