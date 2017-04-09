Активисты Струго-Красненской школы провели экосубботник

14:18, 09 апреля 2017, ПАИ

8 апреля участники Российского Движения Школьников Струго-Красненской школы Псковской области стали организаторами и участниками экологической акции, в рамках проекта « Дорога к храму», по благоустройству территории между собором Святого Великомученника Георгия Победоносца и церковью святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Как сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе Росскийского движения школьников, часть ребят убирали прошлогоднюю листву, мусор, подметали дорожки, другая группа ребят вскапывала клумбы и сажали цветы.

Некоторые участники акции вместе с родителями сделали скворечники для тех птиц. Все скворечники нашли свое почетное место на деревьях возле храма.

Учителя и родители помогали ребятам, среди которых были учащиеся с третьего по десятый класс. «По окончанию работы ребятам было очень приятно видеть преобразившуюся территорию храма, куда уже в Вербное Воскресенья, придут прихожане на службу», - добавили в пресс-службе.