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Общество

Активисты Струго-Красненской школы провели экосубботник

8 апреля участники Российского Движения Школьников Струго-Красненской школы Псковской области стали организаторами и участниками экологической акции, в рамках проекта « Дорога к храму», по благоустройству территории между собором Святого Великомученника Георгия Победоносца и церковью святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Как сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе Росскийского движения школьников, часть ребят убирали прошлогоднюю листву, мусор, подметали дорожки, другая группа ребят вскапывала клумбы и сажали цветы.

Некоторые участники акции вместе с родителями сделали скворечники для тех птиц. Все скворечники нашли свое почетное место на деревьях возле храма.

Учителя и родители помогали ребятам, среди которых были учащиеся с третьего по десятый класс. «По окончанию работы ребятам было очень приятно видеть преобразившуюся территорию храма, куда уже в Вербное Воскресенья, придут прихожане на службу», - добавили в пресс-службе.

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