Зарубежные культурологи посетят научно-практические чтения в «Михайловском»

14:34, 09 апреля 2017, ПАИ

На научно-практические чтения «Библиотека в усадьбе» в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» намерены приехать исследователи книжной культуры из России, Франции, Эстонии. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации со ссылкой на заведующую отделом научной библиотеки Пушкинского Заповедника Людмилу Беляеву рассказала пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Собеседница агентства напомнила, что в нынешнем году конференцию решили посвятить «цветочной» теме. На чтениях, названных строкой из «Онегина» — «Цветы, любовь, деревня, праздность...» (гиперссылка: http://informpskov.ru/news/233138.html), речь пойдёт о старинных атласах и альбомах флоры и фауны, и других подобных изданиях.

Кроме того, на мероприятии будут затронуты и «цветочные мотивы» в оформлении печатных и рукописных книг, дневников и альбомов, прочие вопросы, коррелирующие как к предмету конкретных чтений-2017 года, так и к тематике всего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе».

Так, среди заявленных на чтениях выступлений есть сообщения об атласах и альбомах XVIII – XIX веков из библиотеки известнейшего мецената и коллекционера Ивана Репина; об уникальном конволюте из библиотеки М. Н. Лонгинова — известного русского литератора и видного государственного деятеля, в разные годы бывшего орловским губернатором и даже главный цензором России; о собрании альбомов герцога д’Антена — в разные годы пэра Франции, директора резиденций короля, главы Совета по внутренним делам эпохи Людовика XV; о других книжных редкостях. Не обойдут участники чтений и общеисторические моменты, вспомнив о судьбы отдельных усадебных библиотек в России. Всего в программе чтений — десять докладов с последующим их обсуждением.

Пленарное заседание чтений пройдет 21 апреля в 10:00. Проведут его в малом зале музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1).

Традиционно стать слушателем чтений с правом обсуждать услышанное можно свободно, без предварительных согласований, уточнила Лидия Токарева.