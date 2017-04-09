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Общество

Иван Цецерский приветствовал участников Чемпионата и Первенства Псковской области по мотокроссу

Сегодня, 9 апреля, в Ваулиных горах (Псковский район) открылся Первый этап открытого Чемпионата и Первенства Псковской области по мотокроссу. Глава Пскова Иван Цецерский приветствовал участников соревнований, посвященных 90-летию ДОСААФ России. Об этом Псковскому агнетству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«От этих соревнований мы получаем с вами огромное число эмоций, видим, как наши мальчишки спортсмены сражаются, не жалея сил, радуя нас своими заездами. Глядя на этот спорт сильных духом, есть вера, что он будет развиваться и в будущем», - поздравил с началом мотоциклетного сезона Глава Пскова и поблагодарил Председателя региональной организации Мотоциклетной федерации России Алексея Караваева, а гостям города пожелал хорошо провести время.

Слова поддержки спортсменам выразили также организаторы, судьи и Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

«Соревнования способствуют развитию военно-прикладных и технических видов спорта, вовлечению в активное занятие спортом широких слоев молодежи школьного и юниорского возраста Пскова и других городов», - считают организаторы.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Костромы, Мурманска, стран Балтии, Белоруссии. Протяженность трассы составляет 1 тыс. 700 метров. 

Победителей определят среди водителей мотоциклов с объёмом двигателя 65, 85, 125 куб. см., в классах «любительский», «open» и «ветераны» (от 45 лет). На данный момент идет подготовка трассы, 

Кроме того, на мотокроссе псковское отделение движения «Ночные волки» устроило для зрителей выставку мотоциклов разных эпох.

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