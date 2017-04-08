Милонов предложил проверять учителей на сексуальную вменяемость

15:58, 09 апреля 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать комиссию по проверке учителей на сексуальную вменяемость. Таким образом, по его мнению, можно будет отсеять извращенцев. Об этом сообщает «Комсомолькая правда».

«У нас 99 процентов учителей — нормальные и адекватные люди, ни в коем случае нельзя ущемлять их чувство собственного достоинства. Но мы видели немало примеров, когда в школах появляются педофильские гнезда. И затаившись сидеть они могут больше 10 лет. Пока это не вырвется случайно наружу. Но ничего не мешает маньяку открыть свою гимназию для маленьких девочек или мальчиков. И будет тихий омут. Многие эти товарищи прекрасно понимают, что раскрывать себя нельзя. Ведут себя педофилы очень тонко», — объяснил парламентарий свою инициативу.

По его мнению, прежде чем работать с детьми, кандидату необходимо пройти тест у психолога, чтобы в образовательные учреждения «не пробрались педофилы и другие извращенцы».