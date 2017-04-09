Компьютер научили превращать картины в фотографии

17:19, 09 апреля 2017, ПАИ

Программисты из Калифорнийского университета в Беркли, США, научили нейросеть превращать картины художников в реалистичные фотографии, и наоборот. Об этом сообщает портал nplus1.ru.

Нейросеть также умеет заменять объекты на изображениях, например лошадей на зебр и яблоки на апельсины. Работа ученых доступна на сайте ArXiv.org.

Американские программисты разработали алгоритм, который извлекает ключевые характеристики стиля одного набора изображений, а потом определяет, как они могут быть применены к другому набору изображений. При этом исследователи отказались от использования в процессе обучения парных образцов, которые бы показывали, как должны выглядеть входные данные на выходе.

Чтобы компьютер смог превращать картины в фотографии, разработчики применили порождающую состязательную нейросеть (GAN). Нейросети такого типа состоят из двух компонентов: генеративного и различающего. Генератор создает образцы изображений, которые различающая система не сможет отличить от некоторых эталонных образцов. В результате получается нечто вроде «соревнования» между двумя частями нейросети (именно поэтому она и называется состязательной), в котором один компонент учится создавать качественные «подделки», а другой — их находить, что традиционно позволяет добиться качественного результата.