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Общество

Компьютер научили превращать картины в фотографии

Программисты из Калифорнийского университета в Беркли, США, научили нейросеть превращать картины художников в реалистичные фотографии, и наоборот. Об этом сообщает портал nplus1.ru.

Нейросеть также умеет заменять объекты на изображениях, например лошадей на зебр и яблоки на апельсины. Работа ученых доступна на сайте ArXiv.org.

Американские программисты разработали алгоритм, который извлекает ключевые характеристики стиля одного набора изображений, а потом определяет, как они могут быть применены к другому набору изображений. При этом исследователи отказались от использования в процессе обучения парных образцов, которые бы показывали, как должны выглядеть входные данные на выходе.

Чтобы компьютер смог превращать картины в фотографии, разработчики применили порождающую состязательную нейросеть (GAN). Нейросети такого типа состоят из двух компонентов: генеративного и различающего. Генератор создает образцы изображений, которые различающая система не сможет отличить от некоторых эталонных образцов. В результате получается нечто вроде «соревнования» между двумя частями нейросети (именно поэтому она и называется состязательной), в котором один компонент учится создавать качественные «подделки», а другой — их находить, что традиционно позволяет добиться качественного результата. 

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