Фильм «Время первых» показали на космодроме Плесецк

16:21, 09 апреля 2017, ПАИ

Фильм «Время первых» о первом в истории выходе человека в открытый космос показали на космодроме Плесецк в Архангельской области в рамках акции «Кинодесант». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.

«В преддверии Дня космонавтики военнослужащих самого северного космодрома в мире поздравили участники акции «Кинодесант». Главным подарком для военнослужащих и членов их семей стал показ новинки отечественного кинематографа фильма «Время первых», посвященного покорению космоса», - сказали в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, с наступающим праздником военнослужащих космических сил поздравили член Общественного совета при Минобороны России Александр Иншаков, актер Алексей Огурцов, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, прославленные спортсмены ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и олимпийская чемпионка Анна Сивкова. На концерте, посвященном празднику, выступили ансамбль «Форпост», артисты Юрий Смыслов, Владимир и Маруся Левкины, Данко, Леся Ярославская, Мали, Паскаль и другие.

Фильм «Время первых» вышел в прокат 6 апреля. Главные роли в картине играют Евгений Миронов и Константин Хабенский.