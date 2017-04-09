«Союзмультфильм» будет бороться с нарушением авторских прав

17:02, 09 апреля 2017, ПАИ

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва пообещала навести жёсткий порядок в вопросе соблюдения авторских прав на советские и российские мультфильмы. Такое заявление она сделала после встречи с министром культуры Владимиром Мединским, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

О том что права авторов мультфильмов нарушаются, сообщил автор «Крокодила Гены» Леонид Шварцман во время церемонии вручения премий деятелям искусства. Мультипликатор сказал, что при показе его мультфильмов по телевидению он не получает почти ни копейки

8 апреля режиссер Никита Михалков заявил агентству RNS, что студия «Союзмультфильм» находится на грани уничтожения.

Напомним, что в связи с тяжёлым материальным положением «Союзмультфильма», Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей перечислили киностудии «Союзмультфильм» более 9 млн рублей, которые будут направлены на погашение сформировавшейся за два последних года задолженности перед авторами.