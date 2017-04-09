Сотрудники псковского МЧС провели профилактический рейд в Гдовском районе

17:52, 09 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам профилактические рейды в деревне Замежничье, Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Всего специалисты провели 10 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 20 листовок профилактического характера.