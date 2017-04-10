Иларион-выверни оглобли наступил по народному календарю

08:20, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля по народному календарю наступил Иларион-выверни оглобли, пишет calend.ru.

В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в VIII веке.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На прогалинах, с которых сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха, с ней связана легенда о женщине, у которой умерла дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку могиле умершей дочери. При этом ни капли тепла не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок — его в старину плели 15 августа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком — разносившийся при этом «добрый дух» цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.