Законодательные собрания регионов активизируют борьбу с коррупцией

08:22, 10 апреля 2017, ПАИ

Законодательные собрания регионов активизируют борьбу с коррупцией. Этот вопрос будет одним из основных на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое планирует посетить президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Предстоит обсудить проблемы, которые регионы испытывают при исполнении антикоррупционного законодательства, при формировании своего законодательства на основании федеральных нормативных правовых актов», – сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, рассказывая о повестке дня форума.

В настоящее время регионы присылают свои предложения по повестке дня заседания. Позже наиболее актуальные из них станут предметом поручений президента.

Эксперты считают, что такая форма работы центра с регионами имеет большое значение.