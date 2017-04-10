Международный день движения сопротивления отмечается 10 апреля

08:33, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Об этом пишет calend.ru.

Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов. Самыми распространенными были: антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

В некоторых странах (Югославия, Польша, Чехословакия, Франция, Бельгия, Италия, Греция, Албания, Вьетнам, Филиппины) движение сопротивления переросло в национально–освободительную войну против фашистских захватчиков. В Югославии и Албании национально-освободительная война против оккупантов слилась с гражданской войной против внутренней реакции, выступавшей против освободительной борьбы своих народов. В Нидерландах, Дании, Норвегии ведущими формами движения были забастовочное движение и антифашистские демонстрации. В Германии основным методом стала законспирированная деятельность подпольных антифашистских групп по вовлечению населения в борьбу против фашизма, распространение агитационных материалов, оказание помощи угнанным в Германию иностранным рабочим и военнопленным.

В каждой отдельной стране движение сопротивления было глубоко национальным по своему характеру, но, в то же время, это было интернациональное движение, так как имело общую для всех борющихся народов цель – разгром сил фашизма, освобождение от захватчиков территорий оккупированных стран. Действия участников движения в разных странах существенно способствовали победе антигитлеровской коалиции и приблизили окончание войны.