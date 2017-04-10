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Общество

МЧС избавит предпринимателей от многочисленных проверок

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России избавит предпринимателей от большего числа проверок по линии пожарного надзора. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство.

«МЧС уже на треть сократило количество проверок. Приоритет такой работы — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз», — отметил глава ведомства Владимир Пучков.

Он добавил, что работа инспекторов будет оцениваться не по количеству найденных нарушений, а по снижению числа пожаров и материального ущерба от них.

При этом нарушения предлагается устранять без штрафных санкций, ограничиваясь предупреждениями.

Такая система уже была опробована в Тульской области, и губернатор Алексей Дюмин признал ее эффективность.

Издание отмечает, что сейчас малый и средний бизнес сталкивается со 140 видами проверок со стороны различных ведомств, что снижает эффективность работы предпринимателей.

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