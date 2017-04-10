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Общество

Епископ Сергий призвал великолучан провести дни Страстной седмицы в благоговении

9 апреля, в день праздника Входа Господня в Иерусалим, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

В Невеле клирики храма и прихожане встречали владыку праздничным колокольным звоном. «На богослужение пришло такое количество людей, что молящиеся не смогли поместиться в храме и стояли на паперти перед ним, а часть людей даже на городской площади перед храмовыми воротами», - рассказали в епархии.

После литургии состоялось славление праздника Входа Господня в Иерусалим и освящение вербы.

Епископ Сергий поздравил верующих с праздником, а также разъяснил смысл евангельского повествования о воскрешении Лазаря и Входе Господнем в Иерусалим. «Мы сегодня празднуем Вхождение Господне в Иерусалим и встречаем его с ветвями вербы, которые начинают пробуждаться и показывают нам, что начинается новая жизнь. И эту новую жизнь пришел нам принести наш Господь и Спаситель через свои страдания. Вступая во дни Страстной седмицы, давайте постараемся провести это время в благоговении, постничестве, доброй, усердной молитве, в любви к Господу и к своим ближним для того, чтобы очищенной душой встретит всерадостный праздник Воскресения Христова», - сказал он.

Добавим, что накануне праздника, 8 апреля, владыка Сергий возглавил всенощное бдение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки.

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