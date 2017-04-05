Протез бедра предоставили инвалиду в Островском районе после вмешательства прокуратуры

10:16, 10 апреля 2017, ПАИ

В Островском районе прокуратура добилась восстановления нарушенного права инвалида. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статей 9, 10, 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 2015 года Псковское региональное отделение Фонда социального страхования не обеспечило инвалида, нуждающегося в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в протезе бедра с внешним источником питания стоимостью более 1,5 миллионов рублей, этим средством технической реабилитации.

Прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление с требованием об обязании Фонда предоставить инвалиду такой протез. Суд удовлетворил это требование, признав за инвалидом право на обеспечение дорогостоящим высокотехнологичным техническим средством реабилитации.

Апелляционным определением Псковского областного суда это решение признано законным и обоснованным. В настоящее время оно исполнено, инвалид обеспечен протезом бедра.