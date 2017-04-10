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Общество

Псковские десантники примут участие в учении «Славянское братство-2017»

10 апреля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом прибыла в Брест (Белоруссия). Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, десантники посетят 38 отдельную гвардейскую бригаду сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии, где проведут вторую планирующую конференцию по вопросу участия подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в совместном белорусско-российско-сербском учении «Славянское братство-2017».

Военные эксперты в ходе совместных переговоров уточнят замысел и цели предстоящего международного учения, запланированного на вторую половину 2017 года.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Белоруссию проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 14 апреля.

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