Псковские десантники примут участие в учении «Славянское братство-2017»

09:26, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом прибыла в Брест (Белоруссия). Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, десантники посетят 38 отдельную гвардейскую бригаду сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии, где проведут вторую планирующую конференцию по вопросу участия подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в совместном белорусско-российско-сербском учении «Славянское братство-2017».

Военные эксперты в ходе совместных переговоров уточнят замысел и цели предстоящего международного учения, запланированного на вторую половину 2017 года.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Белоруссию проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 14 апреля.