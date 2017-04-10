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15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)

9 апреля в Псковской области произошли 15 палов травы на площади 11,8 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорания зафиксированы в Пскове, Бежаницах, Гдове, Локне, Кунье, Невеле, Плюссе, Пушкинских Горах, Новосокольниках, Пустошке, Псковском и Великолукском районах.

Всего с начала периода в регионе выявили 114 палов сухой растительности на площади 90 га. За аналогичный период прошлого года в Псковской области произошли 128 палов травы на 173 га.

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