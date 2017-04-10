Зампрокурора области встретится с жителями Палкинского района
В апреле первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём пройдет в прокуратуре района по адресу: поселок Палкино, улица Мичурина, 8.
Для встречи с первым заместителем прокурора региона в срок до 13 апреля необходимо обратиться к прокурору района Сергею Степанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.