Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи

09:17, 10 апреля 2017, ПАИ

В 4:10 10 апреля 21-летний молодой человек сорвался со здания гипермаркета «Spar», расположенного на улице Кузбасской дивизии, 19 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«Двое молодых людей залезли по пожарной лестнице на здание и стали фотографироваться, делали селфи. Один из них сорвался вниз и попал в проем между стеной и лестницей. Он упал с высоты около 15 метров, - рассказали в ведомстве. - Когда спасатели подняли молодого человека, он находился без сознания, но дыхание присутствовало».

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, а затем его передали медикам.