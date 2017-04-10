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Общество

Центр логопедии и дефектологии откроется в Пскове 10 апреля

10 апреля в 16:00 в Центре студенческих инициатив ПсковГУ на площади Ленина, 2 состоится открытие Центра логопедии и дефектологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Центра логопедии и дефектологии будет заниматься проведением дополнительных профессиональных программ в области дефектологии; организацией платных образовательных услуг в области дефектологии (для родителей, родственников лиц, имеющих, в первую очередь, логопедические дефекты); организацией дополнительного образования детей и взрослых с особыми возможностями здоровья, направленного на развитие их физических и творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей; аккумулированием опыта и выработка рекомендаций для специалистов предприятий и организаций по созданию доступной среды для лиц с ОВЗ; оказанием методической поддержки специалистам по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми возможностями здоровья (мастер-классы, обмен опытом, педагогические мастерские, семинары).

После торжественного открытия Центра собравшиеся смогут принять участие в научно-методическом семинаре «Актуальные проблемы современной дефектологической науки».

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