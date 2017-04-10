Страстная неделя началась у православных

09:40, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля наступил Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста. пишет calend.ru.

Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению. По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Верующие проводят Страстную седмицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия.

В Великий понедельник православные вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень закона.

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, его беседы и притчи, сказанные им в этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима). В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по заамвонной молитве, в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

В четверг Страстной седмицы воспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя. На утрени (обычно она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей. В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения его во гроб, после чего бывает чтение канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы, затем следует отпуст вечернего богослужения и совершается прикладывание к Плащанице. Вечером этого дня принято заводить опару для обрядовых пасхальных куличей. Печь пасхальные куличи следует в субботу, и красить яйца тоже - считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание его тела во гробе, сошествие душою в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай. Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и продолжаются до конца дня, так что последние субботние песни, так называемой, пасхальной полуночницы, сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений на пасхальной заутрени.