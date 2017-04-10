Псковичка завоевала «бронзу» на Чемпионате мира по следовой работе

10:00, 10 апреля 2017, ПАИ

Псковичка Светлана Григорьева с немецкой овчаркой Джета Ласт Хатхи завоевала «бронзу» на Чемпионате мира по следовой работе IPO FH, который прошёл с 4 по 9 апреля в Словении. Как сообщил Псковскому агентству информации ученик Светланы Григорьевой Владимир Денисьев, это первый успех России в личном зачете. Первые два места заняли представители Германии.

Владимир Денисьев рассказал, что чемпионат собрал 25 участников из Европы и США. «Это раздел служебного собаководства, когда собаки учатся и показывают умения находить следы, предметы по следу», - отметил он. По его словам, в России эта дисциплина не очень известная, а в мире существует с 1920 года. РФ принимает участие в Чемпионате с 2014 года, в этом году команда российских спортсменов, капитаном которой была Светлана Григорьева, заняла 5 место.

«Сама Светлана владеет питомником, давно занимается немецкими овчарками, проводит семинары и обучающие курсы по служебному собаководству», - добавил Владимир Денисьев.