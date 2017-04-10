В России изменят правила проезда круговых перекрестков

09:42, 10 апреля 2017, ПАИ

В России планируется внести коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), приближающие их к европейским стандартам. Как сообщает газета «Коммерсантъ», водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг.

Также в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10-20 км/ч. Проработать изменения в законодательство поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Отмечается, что в настоящее время водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, так как действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток. По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.